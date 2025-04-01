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Axios: Илон Маск посетил штаб-квартиру ЦРУ

Он встретился главой ведомства Джоном Рэтклиффом.

Источник: Аргументы и факты

Американский бизнесмен Илон Маск посетил штаб-квартиру Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов с главой ведомства Джоном Рэтклиффом, информирует Axios.

Напомним, Маск курирует деятельность Департамента по повышению эффективности работы правительства США.

«В отличие от других правительственных ведомств, DOGE не получит доступ к базам данных или внутренним системам ЦРУ, поскольку большинство из них являются совершенно секретными», — говорится в публикации.

В материале сказано, что представил ЦРУ «наработки» DOGE, которые «могут быть полезны» в рамках усилий по сокращению расходов бюджета Соединённых Штатов.

По данным Axios, в ЦРУ уже несколько недель функционирует собственное подразделение по повышению эффективности.

Ранее сообщалось, что Пентагон инициировал расследование с использованием полиграфа в связи с утечкой данных о посещении ведомства американским бизнесменом Илоном Маском.