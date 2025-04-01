На новых смартфонах нашли вирус, крадущий аккаунты в Telegram и TikTok

Отмечается, что более 2,6 тысяч пользователей по всему миру пострадали от новой версии вируса Triada, причем наибольшее количество жертв — в России. В период с июня 2024 года по март 2025 года разработчики вируса перечислили приблизительно 270 тысяч долларов в различной криптовалюте на свои электронные кошельки. «Лаборатория Касперского» отмечает, что фактическая сумма ущерба может быть значительно выше, так как криптовалюта Monero характеризуется своей анонимностью и ее транзакции сложно проследить. Эксперты настоятельно рекомендуют приобретать смартфоны исключительно у официальных дистрибьюторов и и устанавливать на устройства защитные решения.