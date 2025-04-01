На новых смартфонах нашли вирус, крадущий аккаунты в Telegram и TikTok

В смартфонах Android обнаружен вирус, который может красть криптовалюту и аккаунты пользователей.
IT-компания «Лаборатория Касперского» сообщила о выявлении опасного вируса в смартфонах на платформе Android, предоставляющего злоумышленникам доступ к криптовалюте и аккаунтам пользователей. Так, вирус может украсть аккаунты в соцсетях Telegram и TikTok.
«“Лаборатория Касперского” обнаружила вирус в смартфонах на платформе Android, который дает злоумышленникам почти неограниченные возможности по контролю над телефоном», — заявили в компании. Информацию передает РБК.
Вирус является модифицированной версией троянской программы Triada, которая обнаружена в поддельных версиях популярных моделей смартфонов. Этот троян интегрируется в прошивку устройств, проникая в каждый процесс, выполняемый на телефоне. Программа способна осуществлять кражу криптовалют, учетных данных пользователей в мессенджерах и социальных сетях, таких как Telegram и TikTok, а также отправлять сообщения от имени жертвы, манипулировать номерами во время телефонных звонков, следить за интернет-активностью пользователя и блокировать сетевые соединения.
Подделки с интегрированным трояном чаще всего поступают в продажу через неавторизованные интернет-магазины, предлагающие товары по заниженным ценам. По словам эксперта по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрия Калинина, на одном из этапов цепочки поставок, вероятно, происходит компрометация, что делает возможным продажу зараженных устройств без ведома ритейлеров.
Отмечается, что более 2,6 тысяч пользователей по всему миру пострадали от новой версии вируса Triada, причем наибольшее количество жертв — в России. В период с июня 2024 года по март 2025 года разработчики вируса перечислили приблизительно 270 тысяч долларов в различной криптовалюте на свои электронные кошельки. «Лаборатория Касперского» отмечает, что фактическая сумма ущерба может быть значительно выше, так как криптовалюта Monero характеризуется своей анонимностью и ее транзакции сложно проследить. Эксперты настоятельно рекомендуют приобретать смартфоны исключительно у официальных дистрибьюторов и и устанавливать на устройства защитные решения.