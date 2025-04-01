Роспотребнадзор назвал микоплазменную инфекцию вероятной причиной кашля с кровью

В Роспотребнадзоре 31 марта заявили, что случаи с симптомами кровавого кашля и высокой температуры, зафиксированные в Москве и Подмосковье, оказались проявлениями микоплазменной пневмонии. Об этом Роспотребнадзор информирует в Telegram-канале.
«В последнем посте, опубликованном 31 марта 2025 года, наша редакция уточняет, что получила результаты анализов и установленные диагнозы ранее обратившихся, а также рассказывает о проведенной оперативной работе специалистов Роспотребнадзора, результаты которой говорят об отсутствии выявления новых вирусов и различных мутаций в России», — следует из сообщения Роспотребнадзора.
Уточняется, что все пять зарегистрированных случаев заболевания были подтверждены лабораторными исследованиями.
При этом лабораторные исследования исключили грипп типов А и В, а также COVID-19 у зараженных пациентов. В медицинских заключениях указан диагноз «острая инфекция верхних дыхательных путей». Точная статистика заболеваемости отсутствует. Больные сообщают о симптомах, включающих выраженную слабость, миалгию, фебрильную температуру (до 39°C) и изнуряющий кашель, приводящий к полной потере трудоспособности.
Позднее вирусолог и профессор Виктор Зуев посоветовал россиянам носить маски из-за неизвестного вируса. Кроме этого, Зуев напомнил о необходимости избегать большого скопления людей. Он посоветовал исключить посещение массовых мероприятий. По словам вирусолога, болезнь, скорее всего, передается воздушно-капельным путем.
«Во-первых, нужно обязательно вооружиться маской. Сейчас это даже становится модным. Во-вторых, стараться не выходить на улицу, когда в этом нет острой необходимости», — пояснил Зуев.
После этого эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко призвал россиян не паниковать. По словам эксперта, подобная симптоматика может быть индивидуальной особенностью организма или же являться осложнением какого-либо другого заболевания.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что в России заболеваемость ОРВИ и гриппом уже третью неделю подряд держится на высоком уровне. Так, каждые семь дней регистрируется более 1 млн заболевших. Однако положительная тенденция все-таки была зафиксирована: так, в нескольких регионах страны заболеваемость постепенно пошла на спад.