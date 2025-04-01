Роспотребнадзор назвал микоплазменную инфекцию вероятной причиной кашля с кровью

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что в России заболеваемость ОРВИ и гриппом уже третью неделю подряд держится на высоком уровне. Так, каждые семь дней регистрируется более 1 млн заболевших. Однако положительная тенденция все-таки была зафиксирована: так, в нескольких регионах страны заболеваемость постепенно пошла на спад.