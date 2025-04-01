Space X запустила корабль с космическими туристами в первый орбитальный полет

«Финансирование данного полета взял на себя мальтийский бизнесмен китайского происхождения Чун Ван. В состав экипажа входят также норвежский режиссер Яннике Миккельсен, австралийский исследователь Эрик Филипс и Рабеа Рогге, которая стала первой женщиной-космонавтом из Германии», — говорится в трансляции, которая велась в соцсети X.