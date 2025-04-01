Ричмонд
+18°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Space X запустила корабль с космическими туристами в первый орбитальный полет

Компания Space X осуществила запуск космического корабля Crew Dragon, на борту которого находятся космические туристы. В рамках миссии Fram2 корабль выполнит полет на высоте 450 километров, пролетая над обоими полюсами Земли, сообщается в трансляции.

Это первый орбитальный полет Crew Dragon.

Компания Space X осуществила запуск космического корабля Crew Dragon, на борту которого находятся космические туристы. В рамках миссии Fram2 корабль выполнит полет на высоте 450 километров, пролетая над обоими полюсами Земли, сообщается в трансляции.

«Финансирование данного полета взял на себя мальтийский бизнесмен китайского происхождения Чун Ван. В состав экипажа входят также норвежский режиссер Яннике Миккельсен, австралийский исследователь Эрик Филипс и Рабеа Рогге, которая стала первой женщиной-космонавтом из Германии», — говорится в трансляции, которая велась в соцсети X.

Космический корабль Crew Dragon, используемый компанией SpaceX, ранее принимал участие в миссии на Международной космической станции (МКС), где астронавты провели девять месяцев. После успешного отстыковывания от МКС, корабль возвращался на Землю с астронавтами разных национальностей на борту.