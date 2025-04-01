45 сибирских спасателей отправились на помощь жителям Мьянмы

Сибирские спасатели отправились на помощь жителям Мьянмы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю.
На помощь жителям Мьянмы отправились 45 специалистов Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и 3 единицы техники. Они вылетели на борту самолета Ил-76 вместе с аварийно-спасательным автомобилем, КАМАЗом с лагерем жизнеобеспечения и беспилотником. В группировке два кинологических расчета.
Напомним, что в Мьянме 28 марта были зафиксированы два землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4. Разрушены сотни зданий, количество погибших составляет более 1,7 тысяч человек, еще примерно 3,5 тысячи пострадали, 300 числятся пропавшими без вести. Землетрясение ощутили в соседних Таиланде и Китае. Это мощнейшее за последние 100 лет землетрясение в Юго-Восточной Азии.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае за сутки произошли 21 пожар, а также 13 палов травы.