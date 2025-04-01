В Иркутской области состоится Фестиваль профессий

Она сообщила, что ярмарка состоится в Приангарье 18 апреля. Ее площадки будут организованы в Усолье-Сибирском, Усть-Куте, Слюдянке, Зиме, Братске, Нижнеилимске, Нежнеудинске, Тайшете, Саянске, Тулуне, Ангарске и Усть-Илимске, а также в городах Шелехов и Черемхово. Основной площадкой станет Дворец спорта «Труд» в Иркутске по адресу: Ленина, 48.