В Иркутской области состоится Фестиваль профессий

Она сообщила, что ярмарка состоится в Приангарье 18 апреля. Ее площадки будут организованы в Усолье-Сибирском, Усть-Куте, Слюдянке, Зиме, Братске, Нижнеилимске, Нежнеудинске, Тайшете, Саянске, Тулуне, Ангарске и Усть-Илимске, а также в городах Шелехов и Черемхово. Основной площадкой станет Дворец спорта «Труд» в Иркутске по адресу: Ленина, 48.
По информации пресс-службы облправительства, впервые на площадке ярмарки трудоустройства состоится Фестиваль профессий. Это место для встречи образовательных организаций и работодателей с молодыми жителями региона.
В программе фестиваля запланированы презентации профессий от образовательных учреждений и компаний региона, мастер-классы, интерактивные площадки, консультации по профориентации и карьерному росту, демонстрации производственных процессов предприятий, консультации по трудоустройству, включая регистрацию на портале «Работа России».
«Фестиваль профессий является частью комплекса мероприятий по профориентации в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства и служит инструментом формирования кадрового потенциала в ключевых секторах региональной экономики. Он оказывает существенную помощь молодежи в выборе будущей специальности и приобретении полезных компетенций, необходимых на современном рынке труда», — отметила Наталья Шлыкова.
С подробной информацией о ярмарке трудоустройства и фестивале можно ознакомиться на официальной сайте министерства труда и занятости Иркутской области: clck.ru/3K9ojZ (Госпаблик: vk.com/mintrudirkutsk).