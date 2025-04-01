На «Русском радио» объяснили, почему вырезали Пугачеву из эфиров

Юрьев подчеркнул, что не только треки Аллы Пугачевой отсутствуют в эфире, но и музыка других артистов, которые покинули Россию после начала спецоперации и высказывались против страны. Он отметил, что большая часть россиян не желает слышать Пугачеву и выразил понимание этой позиции.