На «Русском радио» объяснили, почему вырезали Пугачеву из эфиров

Отсутствие песен Аллы Пугачевой в эфире «Русского радио» объяснили ее высказываниями после начала специальной операции на Украине, которые негативно сказались на ее популярности среди российских слушателей. Об этом заявил ведущий радиостанции Антон Юрьев.
Он отметил, что «Русское радио» ориентируется на музыку, любимую народом, и по объективным причинам песни Пугачевой не звучат в эфире.
Юрьев подчеркнул, что не только треки Аллы Пугачевой отсутствуют в эфире, но и музыка других артистов, которые покинули Россию после начала спецоперации и высказывались против страны. Он отметил, что большая часть россиян не желает слышать Пугачеву и выразил понимание этой позиции.
Ведущий также перечислил других исполнителей, чьи песни больше не транслируются на «Русском радио», среди которых оказались Макс Барских, дуэт Потап и Настя Каменских, Лайма Вайкуле и София Ротару.
Ранее сообщалось, что лицо Аллы Пугачевой было удалено из известного российского фильма. Телеканал «Дом кино» решил исключить образ примадонны из картины «Ледокол».