В Красноярске на Семафорной сносят второй аварийный барак

Двухэтажка была построена в 30-х годах прошлого века, а недавно — расселена в рамках КРТ.
«Расселил его и демонтирует за свой счет инвестор в рамках договора КРТ. В середине марта из дома съехали последние жильцы. Все работы должны закончиться в ближайшие полторы недели с учетом расчистки территории», — рассказали в департаменте градостроительства города.
Напомним, всего компания ООО «СК “Сиблидер”» должна расселить и демонтировать 9 бараков, которые вошли в границы проекта по КРТ трех несмежных территорий на Вавилова и Семафорной. Первую двухэтажку снесли в феврале.
Также застройщик передаст безвозмездно городу два помещения под дошкольные образовательные учреждения и достроенный спорткомплекс «Водник», частично реконструирует переулок Вузовский, сделает проезды, построит сети и парковки, в том числе многоуровневую.