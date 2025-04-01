Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 1 апреля

Синоптики прогнозируют сильные дожди по юго-востоку страны. Утром в некоторых районах возможен слабый туман. Ожидается усиление ветра порывами 15−18 м/с, сообщает Белгидромет.
Минск. Облачно. Без существенных осадков (вероятность осадков 10−15%). Температура воздуха +12..+14°C. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с. Порывы до 12 м/с.
Брест. Облачно. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха +13..+15°C. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.
Витебск. Облачно. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха +12..+14°C. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.
Гомель. Облачно. Дождь, временами сильный дождь (вероятность осадков 80−90%). Температура воздуха +8..+10°C. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.
Гродно. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха +14..+16°C. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.
Могилев. Облачно. Временами дождь (вероятность осадков 80−90%). Температура воздуха +10..+12°C. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.