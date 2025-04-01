Экс-чиновник Минсельхоза, обвиняемый в хищении миллиардов, попросился на СВО

В 2011—2012 годах МВД РФ были инициированы уголовные дела против Донских и других фигурантов. Согласно материалам следствия, в 2007 и 2008 годах экс-чиновник вместе с соучастниками через контролируемые юридические лица осуществили хищение кредитов, выданных Россельхозбанком, а также присвоили финансовые средства, предназначенные «Росагролизингом» для реализации проектов постройки спиртзавода, элеватора и молочной фермы. Бизнесмены из Липецкой области, участвовавшие в схеме, были задержаны и заключены под стражу. В 2017 году Правобережный районный суд Липецка признал их виновными в присвоении финансов через аффилированные компании и в неуплате долгов по кредитам. В результате бизнесменов осудили на 9 и 11,5 лет колонии.