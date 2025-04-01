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В ближайшие дни в Башкирии потеплеет до +19°

Существенных осадков не ожидается.

Сейчас в Ричмонде: +17° 3 м/с 94% 749 мм рт. ст. +14°
Источник: РИА "Новости"

Апрель в Башкирии начнется с теплой погоды без осадков. Прогноз на ближайшие три дня составили синоптики Башгидромета.

Во вторник, 1 апреля, ожидается ясная погода. Температура воздуха днем составит +11,+16°.

В среду, 2 апреля, преимущественно будет без осадков. Ночью столбик термометра опустится до +2,+7°, на востоке до −3°, днем поднимется до +14,+19°.

В четверг, 3 апреля, пройдет небольшой дождь, местами осадки будут умеренными. Температура воздуха ночью ожидается +4,+9°, днем +10,+15°, на севере будет до +5°.