Эксперт Вураско рассказал о новой мошеннической схеме с розыгрышем денег

«Если раньше пользователям на фишинговых сайтах для получения приза предлагалось прокрутить рулетку или угадать, в какой из нарисованных коробочек лежит подарок, то теперь достаточно в соответствующей графе ввести любое число от 10 до 5 тысяч. Два раза загаданное пользователем число окажется проигрышным, но на третьей попытке жертве сообщают о победе и обещают выплатить аж 10 млн рублей», — рассказал Вураско.