Эксперт Вураско рассказал о новой мошеннической схеме с розыгрышем денег

Мошенники придумали новую схему с фейковым розыгрышем денег от имени одной из крупнейших российских интернет-компаний. Подробнее о ней aif.ru рассказал директор по развитию сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Александр Вураско.
«Если раньше пользователям на фишинговых сайтах для получения приза предлагалось прокрутить рулетку или угадать, в какой из нарисованных коробочек лежит подарок, то теперь достаточно в соответствующей графе ввести любое число от 10 до 5 тысяч. Два раза загаданное пользователем число окажется проигрышным, но на третьей попытке жертве сообщают о победе и обещают выплатить аж 10 млн рублей», — рассказал Вураско.
В результате пользователь не только не получает «выигрыш», но и лишается своих денег, отметил эксперт.
«События развиваются по знакомой накатанной схеме — жертву переводят в чат с оператором, мошенники получают согласие на вывод средств, жертва оставляет данные своей карты и уплачивает “пошлину”, которая остается у злоумышленников», — пояснил собеседник aif.ru.
Вураско посоветовал пользоваться только официальными ресурсами и проверять их точный адрес через поисковик, не переводить деньги незнакомым людям и не оплачивать услуги на незнакомых сайтах, не передавать свои личные данные, включая пароли от соцсетей. Также следует использовать антивирусное программное обеспечение, чтобы не стать жертвой мошенников, заключил Вураско.
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