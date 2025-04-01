«Я хочу увидеть»: Трамп назвал шаг, которого ждет от Путина

«Думаю, он реализует то, о чем он мне говорил. Я не хочу вводить вторичные пошлины на его (президента РФ Владимира Путина — Ред.) нефть, но, я думаю, это то, что я мог бы сделать, если он не сделает работу», — сказал президент США.