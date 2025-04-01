«Я хочу увидеть»: Трамп назвал шаг, которого ждет от Путина

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на достижение сделки по Украине. Также американский лидер признался, что верит в готовность руководства Российской Федерации к этому. С такими заявлениями Трамп выступил перед журналистами в Белом доме.
«Я хочу увидеть, как он (президент РФ Владимир Путин — Ред.) заключает сделку», — сказал американский лидер.
Трамп отметил, он верит в то, что президент России согласится на сделку.
«Думаю, он реализует то, о чем он мне говорил. Я не хочу вводить вторичные пошлины на его (президента РФ Владимира Путина — Ред.) нефть, но, я думаю, это то, что я мог бы сделать, если он не сделает работу», — сказал президент США.
Накануне американский президент Дональд Трамп признался, что был разозлен и взбешен из-за слов президента России Владимира Путина о руководстве Украины в целом и, в частности, о Владимире Зеленском.
Американский лидер добавил, что президенту России известно о его реакции, впрочем, обратил внимание Трамп, хорошие отношения с Владимиром Путиным у него сохранились.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент [США] невероятно упорно работает над тем, чтобы достичь сделки о мире между Россией и Украиной. И он выразил свое недовольство высказываниями со стороны руководителей по обе стороны этого конфликта.
Позже Дональд Трамп рассказал о «психологическом дедлайне» для договоренностей о прекращении огня на Украине. Он добавил, что будет недоволен, если Россия начнет тянуть время. Пока американский лидер не видит задержек со стороны Москвы. Он уверен, что Россия хочет заключить соглашение о прекращении огня. Точных дат Трамп не назвал.
Однако накануне стало известно, что британский премьер Кир Стармер и президент США Дональд Трамп договорились, что будут вместе давить на российского лидера Владимира Путина по ситуации на Украине. Таким стал итог переговоров глав государств.
Ранее российский лидер предложил в качестве одного из вариантов подготовки к мирным переговорам с Украиной введение в Незалежной внешнего управления для проведения легитимных выборов президента под эгидой ООН.