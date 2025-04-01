В Норильске парень затолкал девушку в машину и уехал — их нашла полиция

В Талнахе неизвестный затолкал девушку в автомобиль. Инцидент попал на видео. В полицию обращений по этому поводу не было. Полицейские нашли машину и участников конфликта. Оказалось, что это были молодой человек и его девушка, с которой он вместе 4 года.