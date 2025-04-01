В Норильске парень затолкал девушку в машину и уехал — их нашла полиция

На севере Красноярского края полицейские выяснили, почему мужчина затолкал в машину девушку. Об этом сообщили в региональном МВД.
В Талнахе неизвестный затолкал девушку в автомобиль. Инцидент попал на видео. В полицию обращений по этому поводу не было. Полицейские нашли машину и участников конфликта. Оказалось, что это были молодой человек и его девушка, с которой он вместе 4 года.
Молодые люди пояснили, что утром у них произошла перепалка. Девушка ушла гулять, на звонки не отвечала. Тогда парень отправился на машине ее искать, нашел и затолкал в автомобиль. Следов побоев у девушки не обнаружено. Претензий к сожителю она не имеет.
Правоохранители провели с ними профилактическую беседу.
Ранее сообщалось о том, что толпа мужчин устроила драку на рынке «Южный» в Красноярске. Полиция установила участников конфликта.