Ричмонд
+18°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Повышенные выплаты контрактникам из Красноярска продлили

Срок контракта должен составлять минимум 3 мес.

Источник: Reuters

Жители Красноярска, которые заключили контракт с Минобороны РФ не менее чем три месяца получают единовременную выплату 300 тыс. руб. Срок действия меры поддержки продлили до 30 апреля, сообщили в мэрии Красноярске.

Выплата предназначается для граждан России с регистрацией по месту жительства или пребывания в Красноярске, которые заключили контракт с минобороны РФ с 1 января и убывшие в зону СВО.

С перечнем всех действующих целый мер соцподдержки участников СВО и их семей можно ознакомиться по ссылке​.