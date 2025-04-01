Повышенные выплаты контрактникам из Красноярска продлили

Жители Красноярска, которые заключили контракт с Минобороны РФ не менее чем три месяца получают единовременную выплату 300 тыс. руб. Срок действия меры поддержки продлили до 30 апреля, сообщили в мэрии Красноярске.
Выплата предназначается для граждан России с регистрацией по месту жительства или пребывания в Красноярске, которые заключили контракт с минобороны РФ с 1 января и убывшие в зону СВО.
С перечнем всех действующих целый мер соцподдержки участников СВО и их семей можно ознакомиться по ссылке.