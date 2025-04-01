65 миллионов за 10 лет: Россиянам рассказали о лайфхаке с накоплениями

Особое внимание эксперт уделил зависимости структуры портфеля от временного горизонта инвестирования. Чем длительнее срок, тем большую долю в портфеле могут занимать более рискованные активы. Для десятилетнего периода Родин рекомендует следующее распределение: около 70% в акции, 25% в облигации и 5% в альтернативные инструменты.