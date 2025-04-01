В Омске изымут около 5 тысяч квадратных метров земли под строительство моста

Всего под строительство надводной конструкции и подъездных путей к ней отведут более 4,6 тысячи квадратных метров. Новая автодорога преимущественно пройдет на месте СТ «Гидротехник». Среди других локаций, попадающих под изъятие в рамках проекта: участки на улицах Раздольной и 2-й Учхозной.