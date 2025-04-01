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В Омске изымут около 5 тысяч квадратных метров земли под строительство моста

Новый инфраструктурный объект улучшит транспортную доступность в регионе.

Источник: Комсомольская правда

Омские власти определили земельные участки, которые будут изъяты для возведения моста через реку Омь. Их перечень опубликовало Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.

Всего под строительство надводной конструкции и подъездных путей к ней отведут более 4,6 тысячи квадратных метров. Новая автодорога преимущественно пройдет на месте СТ «Гидротехник». Среди других локаций, попадающих под изъятие в рамках проекта: участки на улицах Раздольной и 2-й Учхозной.

Напомним, строительство моста стартует уже в 2025 году. Работы обойдутся в 1,6 млрд рублей. Новый объект улучит транспортную доступность в районе его возведения.

Ранее «КП Омск» рассказала об итогах внедрения реверса на мосту 60-летия ВЛКСМ.