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SpaceX запустила на орбиту корабль с первыми космическими туристами

Американская компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, запустила корабль Crew Dragon с космическими туристами на орбиту. Экипаж миссии Fram2 пролетит над полюсами Земли на высоте 450 км, сообщается в профиле компании в соцсети Х.

Источник: AP 2024

Главным спонсором полета стал китайский бизнесмен и исследователь Чун Ван с Мальты. Сколько господин Ван потратил на полет — неизвестно, стоимость сделки не разглашается.

В состав экипажа также вошли: режиссер из Норвегии Яннике Миккельсен, австралийский исследователь Эрик Филипс и первая женщина-космонавт из Германии Рабеа Рогге. Они отправились в космос в первый раз.

Fram2 продлится от трех до пяти дней. Члены экипажа исследуют похожее на полярное сияние атмосферное явление «СТИВ», сделают рентгеновские снимки в космосе и оценят воздействие полета на здоровье.