В Госдуме предложили увеличить индексацию пенсий в России

В России предложили реформировать систему индексации пенсий, привязав ее не к общим показателям инфляции, а к реальным расходам пенсионеров на базовые потребности. Так, текущий механизм, при котором рост цен на лекарства и продукты значительно опережает увеличение пенсионных выплат, фактически приводит к снижению уровня жизни пожилых людей. Об этом ТАСС проинформировал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям (партия КПРФ) Сергей Гаврилов.
«В последние годы индексация пенсий превратилась в ежегодный ритуал с почти незаметным откликом у большинства пожилых людей. Попробуйте спросить у случайного пенсионера, почувствовал ли он “прибавку”. Пенсионная система будто бы живет своей жизнью, где все подсчитано до копейки и согласовано, но мимо реального восприятия и, главное, увы, мимо реальных потребностей», — пояснил Гаврилов.
По его мнению, расчет должен основываться не на общих инфляционных показателях, а на фактических расходах пенсионеров, чей бюджет преимущественно формируется за счет затрат на медикаменты, жилищно-коммунальные услуги и продукты первой необходимости. Приводится пример: при 22%-ном росте цен на базовые товары и 9%-ной индексации пенсий происходит реальное снижение покупательной способности.
Председатель комитета также отметил недостаточную прозрачность формирования потребительской корзины. По его словам, несмотря на формальное участие Росстата в этом процессе, ключевые аспекты — периодичность обновления, принципы отбора товаров и их актуальность — не подвергаются широкому общественному обсуждению.
Поэтому подход к формированию потребительской корзины необходимо изменить, сделав ее более соответствующей реальным тратам пенсионеров, убежден депутат. Индексация пенсий должна учитывать именно их настоящие расходы, подчеркивает Гаврилов.
При этом Гаврилов считает, что индексация пенсий должна быть ощутимой. Он предположил, что сегодня прибавка может составлять 300 рублей.
Гаврилов уверяет, что переход на индексацию по реальной потребительской корзине не станет неподъемным бременем для бюджета. Если в 2025 году на индексацию страховых пенсий выделено более 700 млрд рублей, то новая методика потребует не больше 100 млрд.
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