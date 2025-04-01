Мошенники пытаются нажиться на гибели 24-летнего жителя Пермского края

Вскоре после того, как спустя четыре месяца поисков загадочно пропавшего Игоря Расторгуева нашли его тело, в соцсетях появились сообщения о сборе средств на его похороны. Автор утверждает, что у молодого человека осталась беременная жена (именно ей предлагается переводить деньги) и маленькая дочь, которая постоянно плачет. Однако ещё во время его поисков родственница Игоря Расторгуева рассказывала журналистам, что тот жил один. Кроме того, в посте упоминается, что мама погибшего — инвалид I группы.