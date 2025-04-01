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Мошенники пытаются нажиться на гибели 24-летнего жителя Пермского края

Они собирают деньги якобы на похороны Игоря Расторгуева от лица его беременной жены.

Источник: Аргументы и факты

Мошенники пытаются выманить у пользователей «ВКонтакте» деньги, прикрываясь организацией похорон погибшего в Кунгурском округе Пермского края 24-летнего Игоря Расторгуева, выяснил сайт perm.aif.ru.

Вскоре после того, как спустя четыре месяца поисков загадочно пропавшего Игоря Расторгуева нашли его тело, в соцсетях появились сообщения о сборе средств на его похороны. Автор утверждает, что у молодого человека осталась беременная жена (именно ей предлагается переводить деньги) и маленькая дочь, которая постоянно плачет. Однако ещё во время его поисков родственница Игоря Расторгуева рассказывала журналистам, что тот жил один. Кроме того, в посте упоминается, что мама погибшего — инвалид I группы.

«Мама совсем не инвалид, и никакой беременной жены не было у него!» — прокомментировала одну из записей местная жительница.

В разговоре с корреспондентом perm.aif.ru администратор одного из сообществ, ранее опубликовавших пост о сборе средств, рассказал, что пришёл к выводу, что автор — мошенник, и удалил запись.

Указанные реквизиты для сбора средств мошенники также используют для «помощи с похоронами» жительницы Абакана, которая погибла после известия о смерти мужа — участника СВО.

Подробнее об обстоятельствах пропажи Игоря Расторгуева и его поисках — в материале perm.aif.ru.