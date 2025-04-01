Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые НГТУ НЭТИ нашли способ соединения алюминия со сталью

«Недружественные» сплавы удалось совместить с помощью технологии, основанной на высокоскоростном соударении.

Источник: Комсомольская правда

Ученые Новосибирского государственного технического университета НЭТИ совместно со специалистами Института гидродинамики имени М. А. Лаврентьева СО РАН нашли способ соединения алюминия со сталью. «Недружественные» сплавы удалось скрепить с помощью технологии, основанной на высокоскоростном соударении. Речь идет о магнитно-импульсной сварке. Об этом сообщили в пресс-службе НГТУ НЭТИ.

Сварить детали из алюминия и стали между собой дело не из простых. Но магнитно-импульсная сварка облегчает этот процесс. При ней между заготовками просто не успевают появляться хрупкие химические соединения.

— Две заготовки сталкиваются с огромными скоростями, сотни метров в секунду, и между ними при определенных условиях соударения возникает прочное соединение, — рассказал заведующий научно-исследовательской лабораторией физико-химических технологий и функциональных материалов, профессор кафедры материаловедения в машиностроении НГТУ НЭТИ Иван Батаев.

Стоит отметить, что магнитно-импульсная сварка полезна в сферах, где часто используются соединения из разнородных материалов, например, в автомобилестроении, приборостроении и производстве электроники.