Ученые НГТУ НЭТИ нашли способ соединения алюминия со сталью

Ученые Новосибирского государственного технического университета НЭТИ совместно со специалистами Института гидродинамики имени М. А. Лаврентьева СО РАН нашли способ соединения алюминия со сталью. «Недружественные» сплавы удалось скрепить с помощью технологии, основанной на высокоскоростном соударении. Речь идет о магнитно-импульсной сварке. Об этом сообщили в пресс-службе НГТУ НЭТИ.
Сварить детали из алюминия и стали между собой дело не из простых. Но магнитно-импульсная сварка облегчает этот процесс. При ней между заготовками просто не успевают появляться хрупкие химические соединения.
— Две заготовки сталкиваются с огромными скоростями, сотни метров в секунду, и между ними при определенных условиях соударения возникает прочное соединение, — рассказал заведующий научно-исследовательской лабораторией физико-химических технологий и функциональных материалов, профессор кафедры материаловедения в машиностроении НГТУ НЭТИ Иван Батаев.
Стоит отметить, что магнитно-импульсная сварка полезна в сферах, где часто используются соединения из разнородных материалов, например, в автомобилестроении, приборостроении и производстве электроники.