Тренер «Металлурга» рассказал о команде перед игрой с «Авангардом» в Омске

В Омске сегодня состоится решающий хоккейный матч. На лёд в рамках первой серии плей-офф Кубка Гагарина выйдут омский «Авангард» и магнитогорский «Металлург». Это будет четвёртая встреча серии до четырёх побед. Сейчас омичи ведут в счёте 3:0, и этот матч может стать решающим для обеих команд. Для магнитогорцев это может стать последней игрой в сезоне, для омичей — выходом в следующий раунд и ещё одним шагом на пути к завоеванию Кубка Гагарина.