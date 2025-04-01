Тренер «Металлурга» рассказал о команде перед игрой с «Авангардом» в Омске

В Омске сегодня состоится решающий хоккейный матч. На лёд в рамках первой серии плей-офф Кубка Гагарина выйдут омский «Авангард» и магнитогорский «Металлург». Это будет четвёртая встреча серии до четырёх побед. Сейчас омичи ведут в счёте 3:0, и этот матч может стать решающим для обеих команд. Для магнитогорцев это может стать последней игрой в сезоне, для омичей — выходом в следующий раунд и ещё одним шагом на пути к завоеванию Кубка Гагарина.
Накануне главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин заявил о психологических сложностях команды. В интервью изданию AllHockey.Ru тренер сообщил, что выходить на игру сложно, проигрывая два последних матча в овертайме и имея много моментов для иного финала игр. Разин заявил, что попытался вдохновить игроков своей речью.
«1 апреля всё увидим», — сказал тренер «Металлурга».
Про игру Владимира Ткачёва, голы которого в двух последних матчах стали решающими в играх, Андрей Разин заявил, что не собирается анализировать игру этого нападающего, а сосредоточится на игроках своей команды.
Отметим, что магнитогорский «Металлург» является действующим обладателем Кубка Гагарина. Ранее главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявлял, что встреча с этой командой в первом раунде плей-офф — это привилегия.