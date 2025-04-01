В Раде Украины опровергли подготовку к выборам президента страны

На Украине нет никакой подготовки к выборам, избирательная кампания не готовится. Об этом заявил глава фракции партии Владимира Зеленского «Слуга народа» и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия, сообщает местный телеканал «Общественное».