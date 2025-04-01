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В Раде Украины опровергли подготовку к выборам президента страны

Глава фракции «Слуга народа» Арахамия: Украина не готовится к выборам.

Источник: Комсомольская правда

На Украине нет никакой подготовки к выборам, избирательная кампания не готовится. Об этом заявил глава фракции партии Владимира Зеленского «Слуга народа» и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия, сообщает местный телеканал «Общественное».

«Никакие выборы не готовятся, никакой подготовки не ведется», — заявил Арахамия.

Ранее западная пресса сообщила, что на Украине ведется подготовка к проведению новых выборов президента, а глава киевского режима Владимир Зеленский также разрабатывает план действий, чтобы баллотироваться на второй срок.

Позже депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский ведет подготовку к президентским выборам на Украине с единственной целью — сохранить преступный киевский режим, чтобы избежать ответственности за тяжкие преступления.