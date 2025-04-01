В Госдуме объяснили массовые сбои в Рунете

По его словам, компании, выбравшие зарубежные хостинги, часто оказываются за пределами действия этих защитных механизмов и сталкиваются с рисками. Антон Немкин отметил, что за последние три года появилась практика, при которой иностранные провайдеры не берут на себя обязательства по обеспечению безопасности хранения данных. В связи с этим депутат предложил перейти на использование услуг российских хостинг-провайдеров. По его словам, подобное позволит строить правовые отношения, четко распределять области ответственности и применять национальные меры противодействия угрозам.