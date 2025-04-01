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В здании омского автовокзала может появиться хостел

Омский автовокзал могут распределить между 11 арендаторами.

Источник: SuperOmsk.ru

В конце марта 2025 года АО «Омскоблавтотранс» подготовлена презентация о сдаче в аренду свободных площадей в здании городского автовокзала. В общей сложности предлагаются 11 локаций: 5 — на третьем этаже, 4 — на втором и 2 — на первом.

Примечательно, что два крупных помещения будущий арендатор сможет оборудовать под размещение хостела. Речь идет о помещении в левом крыле 3-го этажа площадью 753 квадратных метра, месячная стоимость аренды которого достигает 338,85 тысячи рублей, или же помещении площадью 448,6 кв. м в правом крыле 3-го этажа.

Остальные площади размером не более 136 кв. м в основном предлагаются под фуд-корты, различные торговые объекты или же «офисы открытого типа». В случае сдачи в аренду по предлагаемым ставкам АО «Омскоблавтотранс» ежемесячно могло бы зарабатывать не менее 610 тысяч рублей.

Отметим, ранее зампредседателя правительства Андрей Шпиленко сообщил о возможном появлении в регионе гостиницы для размещения прибывающих из Узбекистана.