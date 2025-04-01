В здании омского автовокзала может появиться хостел

Остальные площади размером не более 136 кв. м в основном предлагаются под фуд-корты, различные торговые объекты или же «офисы открытого типа». В случае сдачи в аренду по предлагаемым ставкам АО «Омскоблавтотранс» ежемесячно могло бы зарабатывать не менее 610 тысяч рублей.