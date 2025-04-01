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С 1 апреля увеличили социальные пенсии на 14,75% в Новосибирской области

Это уже третье повышение с начала 2025 года.

Источник: Reuters

С 1 апреля 2025 года в Новосибирской области проиндексировали социальные пенсии на 14,75%. Перерасчёт прошёл автоматически. Об этом напомнили в Отделении СФР по региону.

Отмечается, что социальная пенсия назначается по старости, инвалидности и в случае потери кормильца. Размер выплаты зависит от категории, в нашем регионе также учитывается районный коэффициент.

«Социальная пенсия не зависит от стажа и пенсионных коэффициентов, и ее назначают людям, у которых нет возможности обеспечивать себя самостоятельно или получать страховую пенсию», — говорится в сообщении ведомства.

Также увеличены пенсии по гособеспечению участникам Великой Отечественной войны, тем, кто пострадал от радиации и др.