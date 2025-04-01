Адептам «рассадинга» на заметку: В Союзе дачников составили «огородный» календарь на апрель

По словам собеседника Life.ru, эти теплолюбивые культуры выращиваются через рассаду, поэтому посев семян следует начинать в апреле, чтобы к моменту высадки в грунт рассада окрепла и была готова к пересадке. Перец, огурцы, кабачки и баклажаны — культуры капризные, требующие тепла и света. Поэтому важно обеспечить им оптимальные условия для роста на стадии рассады.