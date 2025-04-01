Адептам «рассадинга» на заметку: В Союзе дачников составили «огородный» календарь на апрель

По словам нашего эксперта, оптимальное время для начала посевных работ в апреле зависит от погодных условий и температуры почвы. Важно дождаться, когда земля прогреется и минует угроза заморозков. Однако, опираясь на долгосрочные прогнозы, можно предварительно наметить благоприятные дни для посева различных культур.
Союз дачников Подмосковья рекомендует ориентироваться на следующие благоприятные дни в апреле 2025 года:
Для посева семян на рассаду: середина и конец месяца, когда солнце начинает пригревать сильнее, а световой день становится длиннее.
Для посадки лука и других луковичных: вторая половина апреля, когда почва достаточно прогреется для активного роста корневой системы.
Для высадки саженцев: конец апреля, при установлении стабильной тёплой погоды.
Что сажать в апреле?
По словам Никиты Чаплина, в апреле можно начинать посев на рассаду многих овощных культур, а также высаживать некоторые холодостойкие растения в открытый грунт.
В апреле сажаем всё, что не боится небольших заморозков, и то, что требует длительного периода вегетации, чтобы успеть созреть до осени. Главное, правильно выбрать сорта и гибриды, подходящие для климатических условий Подмосковья.
Председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
Среди культур, которые можно сеять в апреле, Союз дачников Подмосковья рекомендует обратить внимание.
На рассаду: томаты, перцы, баклажаны, капусту (ранние сорта), сельдерей, баклажаны.
В открытый грунт (под плёнку или укрывной материал): морковь, редис, петрушку, укроп, шпинат, салат, горох, лук-севок, чеснок.
Когда сажать лук весной?
Посадка лука — важная составляющая весенних работ в саду. Лук — культура неприхотливая, но и у него есть свои предпочтения. Важно правильно выбрать время для посадки, чтобы получить хороший урожай.
Союз дачников Подмосковья рекомендует сажать лук-севок во второй половине апреля, когда почва прогреется до +5…+8 °C на глубине посадки.
Председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
Когда сажать перец, огурцы, кабачки и баклажаны?
По словам собеседника Life.ru, эти теплолюбивые культуры выращиваются через рассаду, поэтому посев семян следует начинать в апреле, чтобы к моменту высадки в грунт рассада окрепла и была готова к пересадке. Перец, огурцы, кабачки и баклажаны — культуры капризные, требующие тепла и света. Поэтому важно обеспечить им оптимальные условия для роста на стадии рассады.
Союз дачников Подмосковья рекомендует сеять семена перцев и баклажанов в начале апреля, а семена огурцов и кабачков — в конце апреля.
График посадок на апрель 2025 года.
Для удобства дачников Союз дачников Подмосковья разработал примерный график посадок на апрель 2025 года, который учитывает фазы Луны и благоприятные дни для различных культур.
Начало апреля: посев семян перцев и баклажанов на рассаду.
Середина апреля: посев семян томатов и ранних сортов капусты на рассаду.
Вторая половина апреля: посадка лука-севка и других луковичных в открытый грунт; посев семян моркови, редиса, петрушки, укропа, шпината и салата в открытый грунт (под плёнку или укрывной материал).
Конец апреля: посев семян огурцов и кабачков на рассаду; высадка саженцев плодовых и ягодных культур.
Какой период лучше для посадки саженцев в апреле 2025 года?
Посадка саженцев — ответственный этап, от которого во многом зависит приживаемость и дальнейшее развитие растения.
«Саженцы — это уже взрослые растения, поэтому к их посадке нужно подходить особенно тщательно. Важно выбрать здоровый посадочный материал и обеспечить ему хорошие условия для приживаемости», — говорит собеседник Life.ru.
Союз дачников Подмосковья рекомендует высаживать саженцы плодовых и ягодных культур в конце апреля, когда минует угроза сильных заморозков, а почва достаточно прогреется.
Какие цветы сажать в апреле?
Апрель — хорошее время для посадки многих однолетних и многолетних цветов. Цветы — это украшение любого сада. Они радуют глаз и создают хорошее настроение.
В апреле можно сажать следующие цветы.
На рассаду: петунии, лобелии, бархатцы, астры, георгины.
В открытый грунт: календулу, васильки, маргаритки, анютины глазки.
Ранее в Союзе дачников раскрыли, как обустроить огород прямо у себя на балконе. Лучше всего для этого подходят травы (мята, петрушка, базилик), овощи (помидоры, огурцы), ягоды (клубника), салаты и даже некоторые цветы (герань, петуния, календула).