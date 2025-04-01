Начало апреля в Башкирии ознаменуется 19-градусным теплом

В Башкирии с приходом апреля будет необычайно тепло. Синоптики республиканского гидрометцентра обещают потепление до +19 градусов.
По их словам, первый день месяца выдастся сухим и солнечным. Столбики термометров ночью упадут до −1…+4 градусов, а днем температура воздуха прогреется до +11…+16 градусов.
Погода без осадков сохранится и в среду, 2 апреля. Метеорологи ожидают порывистый южный ветер. Температура воздуха ночью на большей территории Башкирии составит +2…+7 градусов, по востоку ударят заморозки до −3, днем потеплеет до +14…+19.
Характер погоды изменится 3 апреля. На республику обрушатся дожди и сильный ветер, а также в регион придет похолодание.
— Столбики термометров ночью упадут до +4…+9, днем ожидается +10…+15 градусов, по северу до +5, — говорится в прогнозе.
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