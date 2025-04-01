В Госдуме попросили Минюст признать иноагентом художника Кантора

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Депутат ГД Ольга Занко («Единая Россия») попросила Минюст РФ провести проверку деятельности художника и писателя Максима Кантора на предмет присвоения ему статуса иностранного агента, рассказала РИА Новости пресс-служба Занко.
В обращении к ведомству Занко отметила, что Кантор покинул Россию после начала спецоперации, а затем организовал в Европе выставку, где содержались «оскорбительные высказывания в адрес России». Занко обратила внимание, что недавно Кантор вернулся в Россию и презентовал свою новую книгу.
«Депутат Ольга Занко инициирует проверку деятельности Максима Кантора на предмет соответствия статусу иностранного агента. На основании обращений граждан и данных, распространённых в сети Интернет, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко обратилась к министру юстиции РФ с просьбой провести проверку деятельности художника и писателя Максима Кантора», — сообщили в пресс-службе.
По словам Занко, которые приводит пресс-служба, «Кантор негативно отзывался о патриотической акции “Бессмертный полк”, сравнив её с “культом вуду”. Она добавила, что в его творчестве присутствуют работы, “допускающие неоднозначные трактовки, включая картины “Коричневая весна”, изображающую шествие “свиней” с портретами, и “Изнасилование Европы”, которая на сайте художника на французском языке представлена как “акт культуры и солидарности перед лицом вторжения в Украину”, а в качестве агрессора указан президент России”.
«Ольга Занко подчеркнула необходимость проверки возможных связей Кантора с иностранными структурами и источниками финансирования. В случае подтверждения соответствующих признаков депутат просит включить его в реестр иностранных агентов», — добавили в пресс-службе.
Максим Кантор — российский художник, писатель, историк искусства, эссеист.