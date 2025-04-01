В Госдуме попросили Минюст признать иноагентом художника Кантора

По словам Занко, которые приводит пресс-служба, «Кантор негативно отзывался о патриотической акции “Бессмертный полк”, сравнив её с “культом вуду”. Она добавила, что в его творчестве присутствуют работы, “допускающие неоднозначные трактовки, включая картины “Коричневая весна”, изображающую шествие “свиней” с портретами, и “Изнасилование Европы”, которая на сайте художника на французском языке представлена как “акт культуры и солидарности перед лицом вторжения в Украину”, а в качестве агрессора указан президент России”.