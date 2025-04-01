Психолог Хорс объяснил, в каких случаях тревога может стать хронической

Тревожность становится хронической, если человек испытывает беспокойство регулярно и на протяжении длительного времени. Об этом aif.ru рассказал практикующий психолог, писатель, телеведущий, кандидат психологических наук Михаил Хорс.
«Обычно считается, что психическое состояние, отрицательное, становится хроническим, если человек регулярно и фоново пребывает в нем более трех месяцев. Тогда, например, может быть поставлен диагноз депрессии. Хотя, честно говоря, точных цифр я не встречал. На самом деле, если человек в течение месяца беспокоится об одном и том же почти каждый день, это уже можно считать хронической тревожностью. Хотя он может переживать и на разные темы. В любом случае три месяца — это уже повод бить тревогу. А месяц беспокойства — это еще не критично, но лучше с этим поработать, чтобы не доводить до серьезного состояния», — объяснил эксперт.
Он также отметил, что патологическая тревога истощает нервную систему, снижает концентрацию и продуктивность, а также может привести к эмоциональному выгоранию.
«Патологическая тревога истощает ресурс, снижая способность человека влиять на свою жизнь. Физическое состояние и продуктивность напрямую связаны с этим ресурсом. В целом, любое негативное эмоциональное состояние — это напряжение нервной системы, которое можно представить как электрическую активность: импульсы, проходящие по нервным тканям, словно ток по проводам», — отметил Михаил Хорс.
Он подчеркнул, что важно своевременно работать с этим состоянием, чтобы избежать его усугубления.
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