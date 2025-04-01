Психолог Хорс объяснил, в каких случаях тревога может стать хронической

«Обычно считается, что психическое состояние, отрицательное, становится хроническим, если человек регулярно и фоново пребывает в нем более трех месяцев. Тогда, например, может быть поставлен диагноз депрессии. Хотя, честно говоря, точных цифр я не встречал. На самом деле, если человек в течение месяца беспокоится об одном и том же почти каждый день, это уже можно считать хронической тревожностью. Хотя он может переживать и на разные темы. В любом случае три месяца — это уже повод бить тревогу. А месяц беспокойства — это еще не критично, но лучше с этим поработать, чтобы не доводить до серьезного состояния», — объяснил эксперт.