Юрист раскрыл, за какие цветы на даче можно получить восемь лет тюрьмы

За выращивание на дачном участке мака, гармалы и мимозы хостилис грозит уголовная ответственность. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал юрист Илья Русяев. Цветы содержат психотропные вещества. По его словам, наказание может достигать восьми лет лишения свободы.
— При этом важное значение имеет, как именно растение оказалось на участке: если оно попало туда случайно, например в виде сорняка, а владелец участка принял меры для его удаления, это может быть смягчающим обстоятельством, — поделился юрист Илья Русяев.
Даже один случайно выросший кустик может привлечь внимание правоохранителей, хотя в этом случае можно отделаться штрафом.
Особую опасность представляют растения, попавшие в запретный список в последние годы. Например, гармалу запретили только в 2024 году, а мимоза хостилис содержит опасные вещества в корнях. В «черный список» также попали ипомея, шалфей предсказателей и другие, казалось бы, безобидные растения.