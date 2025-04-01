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Юрист раскрыл, за какие цветы на даче можно получить восемь лет тюрьмы

Юрист Русяев: даже один куст мака может привлечь внимание правоохранителей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За выращивание на дачном участке мака, гармалы и мимозы хостилис грозит уголовная ответственность. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал юрист Илья Русяев. Цветы содержат психотропные вещества. По его словам, наказание может достигать восьми лет лишения свободы.

— При этом важное значение имеет, как именно растение оказалось на участке: если оно попало туда случайно, например в виде сорняка, а владелец участка принял меры для его удаления, это может быть смягчающим обстоятельством, — поделился юрист Илья Русяев.

Даже один случайно выросший кустик может привлечь внимание правоохранителей, хотя в этом случае можно отделаться штрафом.

Особую опасность представляют растения, попавшие в запретный список в последние годы. Например, гармалу запретили только в 2024 году, а мимоза хостилис содержит опасные вещества в корнях. В «черный список» также попали ипомея, шалфей предсказателей и другие, казалось бы, безобидные растения.