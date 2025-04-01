Жителям Новосибирской области запретили поджигать траву

Согласно новым правилам, жителям запрещается поджигать траву и разводить открытый огонь в лесных зонах с момента таяния снега до первых осенних дождей или появления снега.
Запрет вступает в силу также при объявлении особого противопожарного режима. В соответствии с документом, организации, расположенные рядом с лесами, обязаны принять меры по противопожарной защите. Это касается санаториев, дачных кооперативов, спортивных комплексов и других учреждений.
Ключевыми мерами являются создание минерализованных полос шириной от 1,4 метра вдоль лесных массивов и регулярная уборка сухой растительности и мусора, способных спровоцировать возгорание. Также важно обеспечить объекты средствами пожаротушения, включая пожарные щиты и доступ к водоисточникам.
Руководителям организаций рекомендовано формировать добровольные пожарные дружины из сотрудников, оснащать их необходимым оборудованием и проводить инструктажи по действиям в экстренных ситуациях.