Жителям Новосибирской области запретили поджигать траву

Запрет вступает в силу также при объявлении особого противопожарного режима. В соответствии с документом, организации, расположенные рядом с лесами, обязаны принять меры по противопожарной защите. Это касается санаториев, дачных кооперативов, спортивных комплексов и других учреждений.