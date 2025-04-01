У омичей с 1 апреля выросли социальные пенсии

Как напомнили в ведомстве, социальные пенсии ежегодно индексируются с 1 апреля — с учетом роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год. Такие пенсии получают люди, которые из-за различных обстоятельств не имеют достаточного трудового стажа для назначения страховой пенсии по старости. Также социальные пенсии полагаются по инвалидности и по потере кормильца.