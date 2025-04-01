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У омичей с 1 апреля выросли социальные пенсии

Выплаты увеличатся на 14,75%.

Источник: Reuters

Отделение Социального фонда России по Омской области со вторника, 1 апреля 2025 года, проиндексировало на 14,75% социальные пенсии 48 720 жителям региона.

Как отметили в омском отделении СФР, индексация проведена в автоматическом режиме. Уже в этом месяце омичи получат увеличенные пенсии.

Как напомнили в ведомстве, социальные пенсии ежегодно индексируются с 1 апреля — с учетом роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год. Такие пенсии получают люди, которые из-за различных обстоятельств не имеют достаточного трудового стажа для назначения страховой пенсии по старости. Также социальные пенсии полагаются по инвалидности и по потере кормильца.

Омичам, социальная пенсия которых ниже регионального прожиточного минимума пенсионера, производится социальная доплата, которая позволяет увеличить пенсионное обеспечение до этого уровня.