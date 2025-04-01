Юрист объяснил, как добиться справедливой компенсации при сокращении

Сокращение штата считается одним из наиболее простых способов уменьшить расходы компании. Закон обязывает работодателя уведомлять об увольнении по сокращению штата за несколько месяцев и выплатить компенсации. В противном случае его действия можно оспорить в суде. Об этом KP.RU рассказал член ассоциации юристов России Никита Тарновский.
— Если при сокращении не согласен с полученной компенсацией, то здесь сотруднику следует предъявить претензии работодателю в досудебном порядке. Обязательно нужно сделать все в письменном виде, указав причины недовольства. Если не помогло — обращаться в суд, — объяснил эксперт.
По закону работодатель должен выплатить сотруднику выходное пособие в размере двух-трех зарплат, а в некоторых случаях даже больше. Это зависит от региона и профессии. Эти деньги помогают человеку на время поиска новой работы.
Часто работодатели пытаются обойти закон и специально так увольняют работников. Особенно это касается государственных служащих — они чаще других обращаются в суд, если считают увольнение незаконным.