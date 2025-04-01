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Юрист объяснил, как добиться справедливой компенсации при сокращении

Юрист Тарновский: При сокращении полученную компенсацию можно оспорить.

Источник: Комсомольская правда

Сокращение штата считается одним из наиболее простых способов уменьшить расходы компании. Закон обязывает работодателя уведомлять об увольнении по сокращению штата за несколько месяцев и выплатить компенсации. В противном случае его действия можно оспорить в суде. Об этом KP.RU рассказал член ассоциации юристов России Никита Тарновский.

— Если при сокращении не согласен с полученной компенсацией, то здесь сотруднику следует предъявить претензии работодателю в досудебном порядке. Обязательно нужно сделать все в письменном виде, указав причины недовольства. Если не помогло — обращаться в суд, — объяснил эксперт.

По закону работодатель должен выплатить сотруднику выходное пособие в размере двух-трех зарплат, а в некоторых случаях даже больше. Это зависит от региона и профессии. Эти деньги помогают человеку на время поиска новой работы.

Часто работодатели пытаются обойти закон и специально так увольняют работников. Особенно это касается государственных служащих — они чаще других обращаются в суд, если считают увольнение незаконным.