Юрист объяснил, как добиться справедливой компенсации при сокращении

Сокращение штата считается одним из наиболее простых способов уменьшить расходы компании. Закон обязывает работодателя уведомлять об увольнении по сокращению штата за несколько месяцев и выплатить компенсации. В противном случае его действия можно оспорить в суде. Об этом KP.RU рассказал член ассоциации юристов России Никита Тарновский.