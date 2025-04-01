SpaceX запустила корабль, который впервые пролетит над полюсами Земли

Компания SpaceX 31 марта 2025 года успешно запустила корабль Crew Dragon в рамках частной пилотируемой миссии Fram2. Это первая в истории полностью гражданская экспедиция, которая выйдет на полярную орбиту. Трансляция запуска осуществлялась в социальной сети Х.
Уточняется, что на борту находятся четыре участника: мальтийский предприниматель Чун Ван, норвежский кинорежиссер Яннике Миккельсен, немецкий специалист по робототехнике Рабеа Рогге и австралийский профессиональный путешественник Эрик Филипс.
В течение 3−5 дней экипаж проведет ряд научных экспериментов, среди которых — рентгеновские исследования, тестирование методик сохранения мышечной массы и эксперименты по выращиванию грибов в условиях невесомости.
Корабль уже вышел на орбиту и будет совершать полет на высоте до 450 км, пролетая над обоими полюсами Земли. В SpaceX подчеркивают, что подобная миссия означает новый этап в развитии коммерческой космонавтики и открывает перспективы для космического туризма.
Ранее сообщалось, что SpaceX запустила испытательный полет ракеты с прототипом Starship в восьмой раз.