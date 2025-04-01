SpaceX запустила корабль, который впервые пролетит над полюсами Земли

Корабль уже вышел на орбиту и будет совершать полет на высоте до 450 км, пролетая над обоими полюсами Земли. В SpaceX подчеркивают, что подобная миссия означает новый этап в развитии коммерческой космонавтики и открывает перспективы для космического туризма.