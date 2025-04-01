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В Иркутской области служба ветеринарии получила 40 тысяч вакцин от бешенства

Вакцина предназначена для диких плотоядных животных.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области стартовала кампания по вакцинации диких животных против смертельно опасного бешенства. Она проходит каждый год. Служба ветеринарии получила 40 тысяч доз специальной оральной вакцины, которая выглядит как съедобный брикет с приманкой внутри. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства региона.

— Иркутская область на данный момент благополучна по бешенству, в том числе благодаря действующей в буферной зоне вакцинации диких плотоядных животных, — отметил руководить службы Сергей Шевченко.

Вакцину будут раскладывать в местах обитания лис и волков в семи районах области, включая Тайшетский, Братский и Ольхонский. Бешенство — страшная болезнь, которая не лечится и всегда приводит к летальному исходу. Зараженные животные могут вести себя необычно: сначала проявлять дружелюбие, а потом внезапно нападать.