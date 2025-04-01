В Иркутской области служба ветеринарии получила 40 тысяч вакцин от бешенства

Вакцину будут раскладывать в местах обитания лис и волков в семи районах области, включая Тайшетский, Братский и Ольхонский. Бешенство — страшная болезнь, которая не лечится и всегда приводит к летальному исходу. Зараженные животные могут вести себя необычно: сначала проявлять дружелюбие, а потом внезапно нападать.