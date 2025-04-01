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Жителям Омской области проиндексировали социальные пенсии

Увеличенные выплаты получат почти 49 тысяч человек.
Источник: Комсомольская правда

С 1 апреля 48 720 жителям Омской области проиндексировали социальные пенсии. О повышении размера пособий на 14,75% сообщила пресс-служба отделения СФР по Омской области.

«Индексация проведена в автоматическом режиме, и уже в этом месяце граждане получат выплаты в новом размере», — прокомментировала новость управляющий отделением Соцфонда России по Омской области Ольга Ступичева.

Напомним, в России предусмотрена ежегодная индексация социальных пенсий. При перерасчетах учитывается инфляция и рост прожиточного минимума пенсионера за предшествующий год.

Социальные пенсии выдают людям, которым не полагается страховая пенсия по старости. Еще одна категория получателей такого вида пособий — инвалиды и те, кто потерял кормильца.

«Омичам, социальная пенсия которых ниже регионального прожиточного минимума пенсионера, производится социальная доплата, которая позволяет увеличить пенсионное обеспечение до этого уровня», — добавили в ОСФР.

Ранее «КП — Омск» рассказала, что в местном отделении Социального фонда РФ назвали сумму реальной пенсии на 2025 год.