Иностранные поставщики смартфонов могут отказаться от работы с российским рынком из-за нового решения властей

Отмечается, что данное обсуждение касается таких устройств, как смартфоны, мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки, для которых планируется ввести обязательную маркировку с конца 2025 года. В настоящее время товары, приобретаемые за границей, могут не иметь маркировки. Однако, если она станет обязательной для всех ввозимых товаров, это может привести к тому, что иностранные продавцы откажутся от сотрудничества с российским рынком, заявил Чикин. Так, иностранным продавцам придется либо предварительно ввозить товары на таможенную территорию Таможенного союза, размещать их на складе, маркировать «Честным знаком» и уже после этого выпускать в свободное обращение с уплатой соответствующих таможенных платежей.