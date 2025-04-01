Трамп: США ведут консультации с Северной Кореей

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты поддерживают «каналы коммуникации» с Пхеньяном.
Кроме того, он не исключил, что «на каком-то этапе» он может «пойти на контакт» с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
«У нас с Ким Чен Ыном отличные отношения. И да, коммуникация ведётся», — сказал Трамп.
Заявление прозвучало в ходе встречи с журналистами в Белом доме.
«Как вам известно, всё начиналось очень жёстко, очень скверно. И вот однажды нам позвонили и сказали, что они хотят встретиться. И мы встретились», — отметил Трамп.
Первый саммит Соединённых Штатов и КНДР состоялся в 2018 году в Сингапуре. Кроме того, Трамп и Ким Чен Ын провели две встречи в 2019 году, переговоры завершились безрезультатно.