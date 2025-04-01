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Трамп: США ведут консультации с Северной Кореей

Трамп не исключил, что может «пойти на контакт» с Ким Чен Ыном.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты поддерживают «каналы коммуникации» с Пхеньяном.

Кроме того, он не исключил, что «на каком-то этапе» он может «пойти на контакт» с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

«У нас с Ким Чен Ыном отличные отношения. И да, коммуникация ведётся», — сказал Трамп.

Заявление прозвучало в ходе встречи с журналистами в Белом доме.

«Как вам известно, всё начиналось очень жёстко, очень скверно. И вот однажды нам позвонили и сказали, что они хотят встретиться. И мы встретились», — отметил Трамп.

Первый саммит Соединённых Штатов и КНДР состоялся в 2018 году в Сингапуре. Кроме того, Трамп и Ким Чен Ын провели две встречи в 2019 году, переговоры завершились безрезультатно.