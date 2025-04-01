Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские военные рассказали об освобождении села Запорожье в ДНР

Все действия проводились под контролем беспилотных летательных аппаратов.

Источник: Аргументы и факты

Военнослужащие группировки войск «Центр» поделились на видео, опубликованном Минобороны РФ, подробностями об освобождении населённого пункта Запорожье в Донецкой Народной Республике.

Все действия проводились под контролем беспилотных летательных аппаратов, с постоянным взаимодействием артиллерийских расчетов, авиации и других подразделений. Ударные FPV-дроны оказали мощную огневую поддержку штурмовым группам, эффективно уничтожая противника в зданиях и на открытых позициях.

Штурмовые подразделения входили в село небольшими группами, используя укрытия и обходя блиндажи. Заместитель командира роты по военно-политической работе Артур Галин отметил, что прорыв был неожиданным для противника.

Российские военнослужащие уничтожили значительное количество военной техники и тяжёлых гексакоптеров ВСУ, которые мешали продвижению штурмовых подразделений. Кроме того, бойцы группировки захватили группу украинских военнослужащих.

Стрелок Артём Батов рассказал о том, как они окружили дом с противниками. По его словам, украинские боевики сдались, выбросив оружие в окно. Бойцы ВС РФ отвели их в укрытие, чтобы избежать огня своих и связали перед тем, как завести в подвал и накормить.

Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении села Запорожье в ДНР. Как говорится в заявлении министерства, освобождение села завершили «в результате успешных наступательных действий» подразделения группировки войск «Центр».