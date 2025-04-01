Российские военные рассказали об освобождении села Запорожье в ДНР

Военнослужащие группировки войск «Центр» поделились на видео, опубликованном Минобороны РФ, подробностями об освобождении населённого пункта Запорожье в Донецкой Народной Республике.
Все действия проводились под контролем беспилотных летательных аппаратов, с постоянным взаимодействием артиллерийских расчетов, авиации и других подразделений. Ударные FPV-дроны оказали мощную огневую поддержку штурмовым группам, эффективно уничтожая противника в зданиях и на открытых позициях.
Штурмовые подразделения входили в село небольшими группами, используя укрытия и обходя блиндажи. Заместитель командира роты по военно-политической работе Артур Галин отметил, что прорыв был неожиданным для противника.
Российские военнослужащие уничтожили значительное количество военной техники и тяжёлых гексакоптеров ВСУ, которые мешали продвижению штурмовых подразделений. Кроме того, бойцы группировки захватили группу украинских военнослужащих.
Стрелок Артём Батов рассказал о том, как они окружили дом с противниками. По его словам, украинские боевики сдались, выбросив оружие в окно. Бойцы ВС РФ отвели их в укрытие, чтобы избежать огня своих и связали перед тем, как завести в подвал и накормить.
Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении села Запорожье в ДНР. Как говорится в заявлении министерства, освобождение села завершили «в результате успешных наступательных действий» подразделения группировки войск «Центр».