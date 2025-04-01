Российские военные рассказали об освобождении села Запорожье в ДНР

Стрелок Артём Батов рассказал о том, как они окружили дом с противниками. По его словам, украинские боевики сдались, выбросив оружие в окно. Бойцы ВС РФ отвели их в укрытие, чтобы избежать огня своих и связали перед тем, как завести в подвал и накормить.