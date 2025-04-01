Руководитель известного издания найден мертвым в своем доме: тела жены и дочери лежали рядом

Члены богатейшей семьи из Южной Каролины обнаружены мертвыми. Главой семейства являлся один из руководителей Bloomberg Ричард Самарела. Ему было 54 года. Как уточняет The New York Post, мертвыми найдены также дочь бизнесмена Саманта и его жена Лина Мария.
Трупы обнаружены в доме семейства, который характеризуется как особняк «с шестью спальнями», огромный по площади. Коттедж находится в американском городе Грир. Полиция начала расследование инцидента.
Правоохранители выехали на место ЧП после звонка обеспокоенного соседа. Полицейские обнаружили три тела. У родителей осталось еще двое детей — дочь и сын. Они, вероятно, находились в школе. Полицейские выясняют причины смерти членов богатейшей семьи.
Пока не ясно, носит ли гибель криминальный характер. Ричард Самарела, его жена и дочь могли скончаться в результате несчастного случая. В офисе местного шерифа успокоили соседей, сообщив, что никакой угрозы для жителей нет.
Стало известно также о кончине американского актера Ричарда Чемберлена. Он сыграл в популярных на Западе фильмах «Поющие в терновнике», «Человек в железной маске», «Копи царя Соломона». Актер умер на 91 году жизни. Его назвали королем мини-сериалов. Ричард Чемберлен скончался в субботу, 29 марта. Уточняется, что актер умер в результате осложнений, появившихся после перенесенного инсульта.
Потеря случилась и среди российских звезд. Телеведущий и заслуженный артист России Алексей Веселкин ушел из жизни в возрасте 63 лет. Он скончался 27 марта. Тело артиста обнаружила супруга. Медики, прибывшие по вызову, констатировали смерть ведущего. Алексей Веселкин долго лечился от рака крови. Онкология всё же одолела артиста.
Жуткое убийство по мотивам Федора Михайловича Достоевского произошло на днях в Петербурге. Экс-модель, дизайнер и постановщик шоу Антонина пропала 28 марта. Она не отвечала на звонки близких. Оказалось, женщину убил квартирант. Он задерживал оплату, за что Антонина хотела выселить жильца. В ходе конфликта преступник жестоко убил женщину, распилив тело на части. В тот вечер Антонина сама обращалась в полицию. Она успела сказать, что ее пытаются убить.