Руководитель известного издания найден мертвым в своем доме: тела жены и дочери лежали рядом

Жуткое убийство по мотивам Федора Михайловича Достоевского произошло на днях в Петербурге. Экс-модель, дизайнер и постановщик шоу Антонина пропала 28 марта. Она не отвечала на звонки близких. Оказалось, женщину убил квартирант. Он задерживал оплату, за что Антонина хотела выселить жильца. В ходе конфликта преступник жестоко убил женщину, распилив тело на части. В тот вечер Антонина сама обращалась в полицию. Она успела сказать, что ее пытаются убить.