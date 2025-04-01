В Перми обсуждают изменения в ПЗЗ

Кроме того, рассматривается вопрос о дополнении перечня территориальных зон новой территориальной зоной объектов дошкольного, начального и среднего общего образования (ЦС-5) и вопрос о дополнении градостроительных регламентов градостроительными регламентами территориальной зоны объектов дошкольного, начального и среднего общего образования (ЦС-5).
Изучить материалы можно до 4 апреля на Публичном портале ИСОГД, на сайте администрации Перми, а также в районных администрациях:
— Ленинского района по адресу: ул. Пермская, 57;
— Свердловского района по адресу: ул. Сибирская, 58;
— Индустриального района по адресу: ул. Мира, 15;
— Дзержинского района по адресу: ул. Ленина, 85;
— Орджоникидзевского района по адресу: ул. Александра Щербакова, 24;
— Мотовилихинского района по адресу: ул. Уральская, 36;
— Кировского района по адресу: ул. Кировоградская, 33;
— поселка Новые Ляды по адресу: ул. Транспортная, 2.
Предложения и замечания к проекту можно подать до 4 апреля на Публичном портале ИСОГД, в администрациях районов, а также в департаменте градостроительства и архитектуры (ул. Сибирская, 15).