В Челябинской области ожидаются температурные качели от −7 до +20 градусов

Вторник пройдёт при малооблачности, без осадков и при очень слабом ветре с порывами максимум 2−7 метров в секунду. Воздух прогреется до +10…+15. В ночь среду в низинах подморозит до −7, на остальной территории — до +3…-2, днём же будет на удивление тепло, до +14…+19, однако ветер усилится до 18 м/с. А в четверг местами пойдут небольшие дожди и снова похолодает: ночью до +4…+9, днём +10…+15.