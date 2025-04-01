В Китае восстановили лицо человека, жившего 16 тысяч лет назад

Это открытие стало вторым палеолитическим захоронением, найденным на территории Китая, и имеет значительную научную ценность. Ископаемые останки предоставляют важные сведения о миграционных потоках, образе жизни и погребальных обрядах людей той эпохи, что помогает лучше понять прошлое человечества, отметили исследователи.