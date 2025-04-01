В Китае восстановили лицо человека, жившего 16 тысяч лет назад

Китайские ученые восстановили облик древнего человека, который жил 16 тысяч лет назад. Об этом сообщает «Большая Азия».
Специалисты из научных центров Гуанси-Чжуанского автономного района реконструировали лицо на основе черепа, найденного в пещере Яхуай, тем самым представив миру образ далекого предка.
В процессе работы исследователи использовали современные технологии, такие как трехмерное моделирование и метод трехмерной геометрической морфометрии. Эти инновационные методы позволили с высокой степенью точности воссоздать черты лица древнего человека.
Это открытие стало вторым палеолитическим захоронением, найденным на территории Китая, и имеет значительную научную ценность. Ископаемые останки предоставляют важные сведения о миграционных потоках, образе жизни и погребальных обрядах людей той эпохи, что помогает лучше понять прошлое человечества, отметили исследователи.
Ранее в Китае ученые обнаружили скелет женщины 20−25 лет. Её зубы были окрашены в ярко-красный цвет, что стало первой подобной находкой в мировой археологии.