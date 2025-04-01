Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Китае восстановили лицо человека, жившего 16 тысяч лет назад

Ученые реконструировали лицо на основе черепа, найденного в пещере Яхуай.

Источник: Аргументы и факты

Китайские ученые восстановили облик древнего человека, который жил 16 тысяч лет назад. Об этом сообщает «Большая Азия».

Специалисты из научных центров Гуанси-Чжуанского автономного района реконструировали лицо на основе черепа, найденного в пещере Яхуай, тем самым представив миру образ далекого предка.

В процессе работы исследователи использовали современные технологии, такие как трехмерное моделирование и метод трехмерной геометрической морфометрии. Эти инновационные методы позволили с высокой степенью точности воссоздать черты лица древнего человека.

Это открытие стало вторым палеолитическим захоронением, найденным на территории Китая, и имеет значительную научную ценность. Ископаемые останки предоставляют важные сведения о миграционных потоках, образе жизни и погребальных обрядах людей той эпохи, что помогает лучше понять прошлое человечества, отметили исследователи.

Ранее в Китае ученые обнаружили скелет женщины 20−25 лет. Её зубы были окрашены в ярко-красный цвет, что стало первой подобной находкой в мировой археологии.