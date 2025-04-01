Врач назвала болезни, о которых могут сигнализировать постоянно холодные ноги

Замерзшие ноги могут быть не только следствием холодной погоды или неподходящей обуви, но и сигналом о проблемах со здоровьем. Если стопы постоянно холодные даже в тепле, стоит прислушаться к своему организму и проконсультироваться с врачом. Об этом KP.RU рассказала терапевт Оксана Хамицева.
— Холодные ноги могут предупреждать об анемии, гипотонии, гипертонии, заболеваниях щитовидной железы, хронической сердечной недостаточности, — объяснила эксперт.
Особенно часто замерзание ног по ночам связано с дефицитом железа, витамина В12, магния или проблемами с сердцем. Чтобы выяснить причину, рекомендуется сдать анализы крови и пройти ЭхоКГ.
Первым специалистом, к которому стоит обратиться с этой проблемой, является терапевт. Он сможет определить, какие исследования необходимы, и при необходимости направить к профильным врачам.