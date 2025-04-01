Врач назвала болезни, о которых могут сигнализировать постоянно холодные ноги

Замерзшие ноги могут быть не только следствием холодной погоды или неподходящей обуви, но и сигналом о проблемах со здоровьем. Если стопы постоянно холодные даже в тепле, стоит прислушаться к своему организму и проконсультироваться с врачом. Об этом KP.RU рассказала терапевт Оксана Хамицева.