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Врач назвала болезни, о которых могут сигнализировать постоянно холодные ноги

Терапевт Хамицева: Холодные ноги могут предупреждать о серьезных болезнях.

Источник: Комсомольская правда

Замерзшие ноги могут быть не только следствием холодной погоды или неподходящей обуви, но и сигналом о проблемах со здоровьем. Если стопы постоянно холодные даже в тепле, стоит прислушаться к своему организму и проконсультироваться с врачом. Об этом KP.RU рассказала терапевт Оксана Хамицева.

— Холодные ноги могут предупреждать об анемии, гипотонии, гипертонии, заболеваниях щитовидной железы, хронической сердечной недостаточности, — объяснила эксперт.

Особенно часто замерзание ног по ночам связано с дефицитом железа, витамина В12, магния или проблемами с сердцем. Чтобы выяснить причину, рекомендуется сдать анализы крови и пройти ЭхоКГ.

Первым специалистом, к которому стоит обратиться с этой проблемой, является терапевт. Он сможет определить, какие исследования необходимы, и при необходимости направить к профильным врачам.