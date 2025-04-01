Путин подписал указ о весеннем призыве: что ждет 160 тысяч новобранцев

В России 1 апреля начался весенний призыв в армию, который продлится до 15 июля. В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина запланированное число призывников составит 160 тысяч человек. Годом ранее в стране призвали 150 тысяч человек.
Отправка призывников со сборных пунктов начнется с 10 апреля. Срок службы, как и прежде, составит 12 месяцев.
С 1 ноября 2024 года заработал Единый цифровой реестр воинского учета, который позволяет получать оповещение о призыве через «Госуслуги», помимо традиционных способов уведомления граждан бумажными повестками.
Отмечается исключение педагогических работников и граждан, проживающих в районах Крайнего Севера. Призыв на военную службу для них пройдет с 1 мая по 15 июля.
Повестку считают автоматически врученной через неделю после размещения в цифровом реестре. После этого военнообязанный не может покинуть Россию. В случае неявки в военкомат без уважительной причины в течение 20 дней на гражданина наложат ограничения и штраф до 30 тысяч рублей.
С 1 января 2024 года власти подняли верхнюю границу призывного возраста с 27 до 30 лет, однако нижняя осталась прежней — 18 лет. При этом с учета сняли и отправили в запас 27-летних призывников, которым 27 лет исполнилось до 1 января 2024 года.
Для призывников весенней кампании во всех военных комиссариатах создали необходимые запасы продовольствия и вещей. Перед отправкой к местам службы их необходимо обеспечить всеми видами довольствия, поэтому им выдадут банковские и персональные электронные карты, а также несессер.
По словам заместителя начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России вице-адмирала Владимира Цимлянского, около трети призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части. Там в течение пяти месяцев они смогут освоить современную военную технику и получат учетную специальность. В войска их направят в соответствии с этими навыками.
Срочники, выслужившие установленные сроки, будут уволены своевременно и направлены к местам проживания. Кроме того, в период весеннего призыва уволят сержантов, старшин и матросов, чей срок службы по призыву истек.