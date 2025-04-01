Путин подписал указ о весеннем призыве: что ждет 160 тысяч новобранцев

Повестку считают автоматически врученной через неделю после размещения в цифровом реестре. После этого военнообязанный не может покинуть Россию. В случае неявки в военкомат без уважительной причины в течение 20 дней на гражданина наложат ограничения и штраф до 30 тысяч рублей.