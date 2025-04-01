Экс-замдиректора департамента имущественных отношений Омска отправили в тюрьму

В Омске вынесли приговор по факту дачи и получения взятки. За решетку отправились бывший заместитель директора гордепартамента имущественных отношений и один из предпринимателей. Им присудили 5 лет и 4 года тюрьмы соответственно. Об этом сообщила 31 марта пресс-служба прокуратуры Омской области.