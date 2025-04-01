Экс-замдиректора департамента имущественных отношений Омска отправили в тюрьму

В Омске вынесли приговор по факту дачи и получения взятки. За решетку отправились бывший заместитель директора гордепартамента имущественных отношений и один из предпринимателей. Им присудили 5 лет и 4 года тюрьмы соответственно. Об этом сообщила 31 марта пресс-служба прокуратуры Омской области.
«9 марта 2023 г. в одном из кафе в г. Омске бывший госслужащий получил от заместителя руководителя коммерческой фирмы в качестве взятки 970 тыс. рублей. Взяткодатель действовал в интересах иногородней организации, осуществляющей на коммерческой основе управление недвижимым имуществом», — говорится в сообщении.
Деньги предназначались лицу, которое должно было поспособствовать заключению концессионного соглашения о реконструкции здания омского рынка. Махинаторы собирались заключить договор аренды этого помещения по заниженной цене, далее — выкупить строение.
Как уточнили в прокуратуре, получив в качестве взятки почти миллион рублей, бывший чиновник приобрел Volkswagen. Мужчину задержали весной 2023 год сотрудники регионального управления ФСБ.
Кроме пребывания в колонии строгого режима, взяточникам предусмотрели и другие виды наказания. Каждого из виновных оштрафовали на 970 тысяч рублей. У бывшего замдиректора департамента конфисковали машину.
«Также суд лишил экс-чиновника права в течение 5 лет занимать должности на государственной службе в органах местного самоуправления, связанной с исполнением функций представителя власти. После оглашения приговора виновные взяты под стражу в зале суда», — рассказали в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что прокуратура собирается принять решение об оспаривании приговора суда.
Ранее «КП — Омск» сообщила, что транспортная прокуратура разбирается в причинах длительного ожидания омичей на пригородном переезде.