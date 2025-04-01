Кая Каллас назвала победителя в торговой войне ЕС и США

На своем посту еврочиновницы Каллас находится всего несколько месяцев, но уже вызывает недовольство стран ЕС. Часть политиков уверена, что она поляризует, провоцирует и расшатывает внешнюю политику ЕС. А поведение Каллас на посту верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности уже воспринимается «как не слишком конструктивное» и вызывает вопросы.