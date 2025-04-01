Кая Каллас назвала победителя в торговой войне ЕС и США

Глава евродипломатии Кая Каллас выразила уверенность в том, что Североатлантический альянс переживёт мандат президента США Дональда Трампа. С таким заявлением она выступила в интервью испанской газете Mundo, отвечая на соответствующий вопрос.
«Я в этом уверена. Это сильный альянс», — отметила Каллас.
Кроме того, глава дипломатии ЕС добавила, что в случае инициирования Штатами торговой войны с союзниками, единственной страной, которая окажется в выигрыше от этого, будет Китай.
На своем посту еврочиновницы Каллас находится всего несколько месяцев, но уже вызывает недовольство стран ЕС. Часть политиков уверена, что она поляризует, провоцирует и расшатывает внешнюю политику ЕС. А поведение Каллас на посту верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности уже воспринимается «как не слишком конструктивное» и вызывает вопросы.
Тем не менее, накануне стало известно, что главы МИД Великобритании, Германии, Испании, Италии, Польши и Франции, а также глава евродипломатии ЕС Кая Каллас подписали заявление, в котором пообещали продолжить санкционное давление на Россию.