Все школы Воронежской области примут в апреле участие в ВПР

В региональном Министерстве образования рассказали, что проверка знаний у учеников состоится с 11 апреля по 16 мая.
В этом году ученики 4−8 и 10-х классов примут участие во всероссийских проверочных работах (ВПР). Как объяснила замминистра образования Воронежской области Юлия Шпыг, ВПР не стоит воспринимать как экзамен. Цель работ — проверить, как ученики усваивают текущую школьную программу по общеобразовательным предметам. Специальная подготовка к этим испытаниям не требуется, а результаты, как правило, не учитываются при выставлении итоговых оценок, но это решение остается на усмотрение школы.
Ученикам предстоит выполнить обязательные работы по русскому языку и математике. А также сдать ВПР по двум дополнительным предметам, таким как история, литература, обществознание, иностранный язык — два из них случайным образом выберут специалисты Рособнадзора.
Школьники смогут выполнять всероссийские проверочные работы как на бумаге, так и на компьютере. Формат проведения ВПР определяется школой, но должен быть единым для каждого класса и каждого предмета.
Напомним, что ВПР не проводятся в 1−3, 9 и 11 классах.
— Данная проверочная работа стала обязательной. Однако, если ребенок ее пропустил по уважительной причине, то повторное написание не предусмотрено. Сейчас это формат отметки за контрольную работу. Нам бы очень хотелось, чтобы эта процедура сохраняла свой диагностический характер. С помощью ВПР ученики могут понять, какие предметы им даются легче, а что нужно подучить.
Раннее «МК в Воронеже» сообщал: Минобразования Воронежской области рассказало, что запрещено при проведении ВПР.