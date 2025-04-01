Все школы Воронежской области примут в апреле участие в ВПР

В этом году ученики 4−8 и 10-х классов примут участие во всероссийских проверочных работах (ВПР). Как объяснила замминистра образования Воронежской области Юлия Шпыг, ВПР не стоит воспринимать как экзамен. Цель работ — проверить, как ученики усваивают текущую школьную программу по общеобразовательным предметам. Специальная подготовка к этим испытаниям не требуется, а результаты, как правило, не учитываются при выставлении итоговых оценок, но это решение остается на усмотрение школы.