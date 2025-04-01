Фотографии Назарбаева убрали из сквера в Астане

Напомним: год назад восковую фигуру Нурсултана Назарбаева убрали из музея в Астане. Она была установлена там в 2018 году. Как рассказали в государственном военно-историческом музее Вооруженных сил Казахстана, в выставочном зале были проведены работы по реэкспозиции в связи со 100-летием со дня рождения Сагадата Нурмагамбетова.