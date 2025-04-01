Фотографии Назарбаева убрали из сквера в Астане

Раньше на этом месте стояли стенды с архивными кадрами экс-президента, сделанными в разные годы, в том числе с участием других политиков. Накануне читатель Tengrinews.kz заметил, что фото исчезли из сквера.
Как сообщили в пресс-службе акимата района Сарыарка, в сквере Керей, Жәнібек хандар начаты плановые ремонтно-восстановительные работы для его благоустройства и улучшения комфорта для жителей и гостей столицы.
«В рамках обновления ведется демонтаж конструкций с плакатами. Вместо них появятся цветники с многолетними зелеными насаждениями, что внесет вклад в улучшение экологии и общей эстетики пространства. Также проектом предусмотрена установка дополнительных опор освещения, обновление уличной мебели и создание гармоничного ландшафтного дизайна», — рассказали в акимате в ответ на запрос редакции Tengrinews.kz.
Напомним: год назад восковую фигуру Нурсултана Назарбаева убрали из музея в Астане. Она была установлена там в 2018 году. Как рассказали в государственном военно-историческом музее Вооруженных сил Казахстана, в выставочном зале были проведены работы по реэкспозиции в связи со 100-летием со дня рождения Сагадата Нурмагамбетова.
Ранее на территории Национального университета обороны в Астане демонтировали памятник первому президенту Нурсултану Назарбаеву, торжественно открытый к его 80-летию в 2020 году. Позже демонтаж памятника объяснили в Минобороны. Кроме этого, портрет первого президента сняли на станции метро в Алматы.